Guide du sondage rémunéré en ligne

Ce qu'il faut savoir avant de s'inscrire à un sondage rémunéré en ligne pour gagner de l'argent ?

Pour avoir une source de revenus supplémentaires, le sondage rémunéré peut constituer une option très intéressante. Il peut servir comme complément de salaire, pour se faire un peu d’argent de poche pour un étudiant ou pour disposer de ressources supplémentaires pour son ménage. C’est un moyen rapide pour gagner de l’argent sur internet. Mais de quoi s’agit-il?





Définition du sondage payant ou sondage rémunéré

Le sondage payant ou rémunéré ( voir notre faq ) est une pratique qui consiste à partager son avis sur un bien ou un service, en contrepartie d’une rémunération. Autrement dit, vous exprimez votre opinion sur un produit ou une prestation et vous vous faites payés.Plusieurs plateformes proposent cette solution, qui permet aux entreprises de se faire une idée sur un produit ou service ou pour comprendre les besoins des consommateurs et des prospects à travers la collecte de leurs ou opinions. Comme tout autre sondage, ce dernier se base sur un profil type ou échantillon représentatif et à travers un questionnaire bien établi et bien étudié, les structures collectent des données leur donnant la possibilité de connaître les besoins du marché et de développer ou d’améliorer les produits et services qu’elles proposent.

Objectif des sondages rémunérés en ligne

Il s’agit de sondages en ligne ou de sondage rémunéré qui permettent aux entreprises et aux organismes qui les proposent de constituer une base de données clients, de développer leurs gammes de produits et services, de tester un concept avant de le lancer sur le marché, de mieux sonder et comprendre le marché, de connaître les habitudes des consommateurs, de définir avec précision la concurrence, entre autres. Ces sondages peuvent être proposés par des multinationales, des start-up, des établissements publics ou mêmes des associations et organismes à but non lucratifs. Le but des sondages varient en fonction des besoins de ces structures et la finalité recherchée soit un sondage marketing, une prospection de consommateur, un test produit, etc. De nombreux portails proposent des sondages rémunérés ou de répondre à des sondages, mais attention à éviter les arnaques notamment auprès des sites qui demandent une rétribution au moment de l’inscription pour être bien rémunéré ou participer aux tests. Il vaut mieux se renseigner sur les meilleurs sites spécialisés qui offrent des enquêtes payantes et qui disposent d’une solide réputation et notoriété comme est le cas de Toluna, Mysurvey, Panel institut, Igraal, Place des opinions, Maximiles (pour les mails rémunérés) ou Ipsos. Toluna par exemple, rémunère les sondés en argent ou en bons cadeaux, envoyés vis Paypal dès 10 euros cumulés. De son côté Ipsos présente un système de rémunération en bon cadeaux et prix. Ainsi le sondé cumule des points après avoir complété un sondage. Ces points sont convertis par la suite en bons d’achat. En plus Ipsos organise mensuellement un tirage au sort pour une Mastercard prépayée d’une valeur de 100 euros. Il est possible aussi de réaliser des gains supplémentaires dans le cadre du programme de parrainage. Pour chaque sondage rempli par un filleul, le parrain reçoit 1 euro.





Mode de fonctionnement du sondage rémunéré et du panel de sondé

En effet cette procédure permet à l’institut ou au cabinet de sondage d’identifier aisément le sondé à travers son nom, son âge, sa profession, ses loisirs, entre autres.



Quels sont les différents types de sondage rémunéré ou d'enquête rémunérée ? Les sondages se déclinent sous différentes formes en fonction de l’objectif ou la finalité qu’ils visent. Il peut s’agir d’un quiz, d’un panel, d’une inscription ou de test produit. Sur le net c’est le quiz qu’on retrouve le plus souvent. Le sondé a le choix parmi plusieurs réponses dans le cas d’un QCM « question à choix multiples » et il doit fournir une réponse pour chaque question. De façon générale, le sondage rémunéré de ce type a une durée qui varie entre 5 et 50 minutes. Évidemment la rémunération perçue dépend du temps nécessaire pour répondre aux questions.On distingue généralement entre : Les enquêtes : elles adoptent une structure très récurrente et le questionnaire en général est assez long, mais la rétribution augmente avec le nombre de questions. Il serait donc intéressant de bien choisir les enquêtes rémunérées avec une bonne durée ou un nombre important de questions, ceci peut se révéler très profitable.

Les tirages au sort ou loterie : c’est la forme de sondage la moins recommandée par les instituts, étant donné que le gain est aléatoire. De ce fait, un participant peut consacrer beaucoup de temps à répondre aux questions sans rien gagner à la fin.

Le cashback : cette formule originale de sondages payants permet au participant de passer commande sur un panel de sites partenaires. Il obtient des réductions qui lui seront versées par la suite sur son compte en fonction de la valeur de ses achats. Il est possible aussi de recevoir des chèques-cadeaux et des bons d’achat, entre autres formes de rétributions qui varient en fonction des plateformes.

Panels avec inscription payante : certains sites proposent des panels mais qui ne sont accessibles qu’après une inscription payante. Ils sont rares mais il vaut mieux les éviter car le plus souvent il s’agit d’arnaque.

Le sondage rémunéré, que des avantages… Sélectionner les panels, les enquêtes et les sondages rémunérés et y participer, se révèle au final une activité très avantageuse à plusieurs niveaux. Pour commencer c’est un moyen de générer des revenus supplémentaires et arrondir les fins du mois si l’individu maitrise parfaitement la démarche à suivre. En plus une telle activité qui permet de gagner de l'argent ne nécessite pas de formation ou un apprentissage particulier. Et enfin, il est possible de l’exercer depuis le confort de sa maison, il suffit juste d’avoir un pc et une connexion internet.Il faut garder à l’esprit que la rémunération d’un sondage ou un panel dépend de sa nature et de sa longueur. En général la rémunération varie entre 0,50 et 10 euros pour un questionnaire d’une durée de 15 à 20 minutes. Dès lors en réservant une heure de son temps chaque jour, il est possible de gagner entre 100 à 250 euros par mois. En plus les sondages rémunérés offrent la possibilité de gagner de l’argent supplémentaire par virement à travers le parrainage. En effet en parrainant de nouveaux inscrits sur le site de sondage rémunéré avec un code de parrainage , le parrain reçoit une rémunération en argent cash, ou sous forme de points, de bons, de chèques-cadeaux ou autres. Il suffit juste de mettre en place une bonne stratégie pour avoir des filleuls notamment à travers le mailing, les liens de parrainage ou la méthode la plus classique le bouche-à-oreille.

Conseils précieux pour réussir avec le sondage en ligne rémunéré Chacun souhaite gagner de l’argent facilement ou des cartes-cadeaux et les panels rémunérés présentent une réelle opportunité. Mais il ne s’agit pas de se lancer à l’aveuglette, car il faut faire attention aux pièges de certins instituts de sondage. A ce propos certaines plateformes de sondages rémunérés promettent des rémunérations et des récompenses importantes afin d’attirer les prospects, alors que leurs offres sont sans fondement, il s’agit de simples arnaques. De même il faut surtout éviter les sites qui imposent une inscription payante. Pour prévenir de tels pièges, il faut se renseigner sur les sites fiables qui proposent des rémunérations justes et réelles. Ces portails disposent d’une bonne notoriété et d’une solide réputation sur le net. Pour les repérer, il convient de consulter les avis des internautes disponibles sur les moteurs de recherche et les différents forums. C’est aussi un moyen de prendre note des sites peu sérieux avec les paiements et de ce fait à bannir. Pour conclure, le sondage rémunéré en ligne constituent une source non négligeable pour gagner de l’argent facilement, depuis le confort de sa maison et en y consacrant quelques minutes pour répondre aux questions des panels proposés. Ceci dit, il ne s’agit pas une activité à exercer à plein temps pour avoir un salaire conséquent. C’est un outil pour avoir un revenu supplémentaire et pour arrondir les fins de mois. Évidemment il faut s’inscrire sur des sites de sondages en ligne sérieux et fiables qui ont une solide réputation auprès des internautes, en vue de gagner de l’argent tout en évitant de tomber dans le piège des offres frauduleuses. Mais il ne s’agit pas de se lancer à l’aveuglette, car il faut faire attention aux pièges de certins instituts de sondage. A ce propos certaines plateformes de sondages rémunérés promettent des rémunérations et des récompenses importantes afin d’attirer les prospects, alors que leurs offres sont sans fondement, il s’agit de simples arnaques. De même il faut surtout éviter les sites qui imposent une inscription payante. Pour prévenir de tels pièges, il faut se renseigner sur les sites fiables qui proposent des rémunérations justes et réelles. Ces portails disposent d’une bonne notoriété et d’une solide réputation sur le net. Pour les repérer, il convient de consulter les avis des internautes disponibles sur les moteurs de recherche et les différents forums. C’est aussi un moyen de prendre note des sites peu sérieux avec les paiements et de ce fait à bannir.depuis le confort de sa maison et en y consacrant quelques minutes pour répondre aux questions des panels proposés. Ceci dit, il ne s’agit pas une activité à exercer à plein temps pour avoir un salaire conséquent. C’est un outil pour avoir un revenu supplémentaire et pour arrondir les fins de mois. Évidemment il faut s’inscrire sur des sites de sondages en ligne sérieux et fiables qui ont une solide réputation auprès des internautes, en vue de gagner de l’argent tout en évitant de tomber dans le piège des offres frauduleuses.